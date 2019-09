Salva un gattino intrappolato, poi il vigile del fuoco si commuove

E' diventato virale molto in fretta il filmato che mostra un vigile del fuoco salvare un gattino e commuoversi pochi istanti dopo. E' successo in provincia di Massa Carrara, dove l'uomo, anche grazie ai suoi colleghi, ha salvato una cucciolata di gatti appena nati e rimasti intrappolati in un giardino. Nel video si vede il pompiere sollevare il piccolo felino e accarezzarlo con tenerezza, per poi rivolgersi ai colleghi in questo modo: "Mi viene da piangere, ci credi?". Sì, c'era da credergli. Le immagini, d'altronde, parlano da sole.