Rapace nasce in cattività: lo staff veterinario si camuffa per evitare l'imprinting

"La reintroduzione in natura è sempre più vicina". Con questo messaggio di speranza in piena emergenza coronavirus, il Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) racconta per immagini la favola bella di una gipetina, cucciolo di gipeto, uccello rapace, nata in incubatrice nel giorno del primo Dpcm dell'8 marzo. E i primi 40 giorni di vita in cattività sono stati scanditi dalla presenza di un fantoccio che riproduce le fattezze della mamma. Così si evita l'imprinting sull'uomo.