Per tradizione gli spagnoli sono più abili a prendere il toro per le corna, ma se la sono cavata bene anche alla prova del cervo. Non parliamo di una nuova versione della corrida, ma di un salvataggio che ha dell'incredibile. Una squadra di ciclisti di Huéscar, vicino Granada, ha fermato gli allenamenti del sabato mattina nella Sierra de Maitena quando ha notato un cervo in serie difficoltà all'interno di un edificio fatiscente allagato dalle violenti piogge dei giorni scorsi. Ingegno e forza hanno permesso il lieto fine ripreso in un video diffuso sui social anche dal presidente della Regione dell'Andalusia Juanma Moreno.

Gli atleti, abbandonata la bici, hanno prima cercato di costruire una rampa con delle porte divelte per permettere al cervo di non annegare nelle acque fangose in cui era caduto. Ma l'animale continuava ad affondare. Poi è stata usata una corda che si è spezzata e alla fine non è rimasto che tentare di sollevare l'animale, ormai sfinito, per le corna. Non senza difficoltà, l'ultimo tentativo è stato quello che ha portato al lieto fine.



Dopo che uno dei ciclisti ha diffuso il video del salvataggio in Rete, da tutta la Spagna sono arrivate lodi e ringraziamenti ai soccorritori per quanto fatto; omaggi anche dalle istituzioni, come nel caso del presidente della Regione dell'Andalusia Juanma Moreno che ha accompagnato le immagini con questo tweet: "Sforzo, lavoro di squadra e, soprattutto, determinazione hanno permesso di salvare questo cervo a Granada. Siete un grande esempio e vi applaudo".