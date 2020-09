Pisa, era stato gettato vivo in un cassonetto: è morto il cane Lucky

Era stato gettato in un cassonetto dell’immondizia, avvolto in un sacco nero, a Terricciola (Pisa) il cane Lucky. Un passante lo aveva poi trovato per caso sentendo i suoi lamenti di dolore. Da lì la corsa contro il tempo dei veterinari dell'Associazione Amici Animali a 4 zampe per salvarlo. Purtroppo però, il quattrozampe non ce l’ha fatta. E' stata l’associazione stessa, su Facebook, a dare il triste annuncio della sua morte: "Il nostro cuore è a pezzi, avremmo voluto un finale diverso".