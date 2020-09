Pisa, cane gettato vivo nella spazzatura: salvato da un passante

Un uomo stava passeggiando con il figlio a Terricciola (Pisa) quando ha sentito un gemito lungo e continuo, quasi come un pianto. Questo lamento lo ha portato a un cassonetto dei rifiuti, in cui si trovava un cane vecchio e malato, avvolto in un sacco nero. Il passante ha visto la testa dell’animale - imbrattata di sangue - spuntare dalla busta della spazzatura. Ha prima cercato di tranquillizzare il cane e poi ha chiamato la polizia municipale, che è subito intervenuta chiamando l'associazione "Amici animali a 4 zampe".