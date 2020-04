Pisa, cane scappa di casa per andare dal padrone ricoverato per Covid-19

E' scappato di casa per andare all'ospedale Cisanello di Pisa , dove il padrone era ricoverato nel reparto di terapia intensiva per coronavirus. E' la storia di un pastore tedesco di 7 anni. La cagnolina, Stella , è stata ritrovata nei giorni scorsi nei pressi della struttura ospedaliera. Intanto, il suo padrone è morto e lei verrà adottata da un parente del defunto.

Stella aveva aspettato il suo padrone per giorni prima di fuggire dalla casa dove l'accudivano i parenti dell'uomo. Ha percorso chilometri per raggiungere il suo amico umano, che anni prima l'aveva trovata e "adottata".



La sua storia è stata raccontata dall'associazione Sportello Tutela Animali. "Dolcissima con gli umani, Stella ha 7 anni e dal giorno in cui hanno portato via il suo padrone non si è data pace: è scappata a cercarlo fino all'ospedale", hanno scritto su Facebook i volontari, che si sono adoperati per trovarle una nuova famiglia. E in poco tempo ci sono riusciti. Un parente del defunto si è infatti offerto di adottarla.