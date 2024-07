Pipistrelli, come batte forte il cuore...fino a 900 volte al minuto in volo

Grazie a queste registrazioni uniche nel loro genere, gli autori dello studio hanno scoperto che i maschi della nottola comune, un pipistrello diffuso in tutta Europa, consumano fino al 42% di energia in più durante l'estate, cacciando per il doppio del tempo e divorando fino a 2.500 zanzare ogni notte. Questo perché in primavera i pipistrelli entrano in una sorta di letargo diurno detto "torpore", uno stato di risparmio energetico in cui la frequenza cardiaca può essere ridotta a ritmi bassissimi. "Abbiamo osservato che in primavera, quando si svegliano, i pipistrelli aumentano la loro frequenza cardiaca in pochissimi minuti passando da 6 a 900 bpm", dice Keicher.