Addio a Paul Newman, il gatto della stazione di Liverpool

Pendolari, turisti, addetti ferroviari lo piangono, oltre alla sua padrona ufficiale.

Paul Newman, il gatto Bengala che viveva dal 2010 alla stazione ferroviaria South Parkway di Liverpool, è morto. Era diventato la mascotte tra treni in arrivo e partenza, perché lì trascorreva gran parte della sua giornata, pur avendo una casa vera. Alla notizia della sua scomparsa, sulle sue pagine social i follower del felino hanno iniziato a organizzarsi in un comitato per una raccolta fondi e per la richiesta dei permessi necessari per dedicargli una statua in memoria.