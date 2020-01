Parco del Circeo, 350 daini a rischio | Il presidente: "Studieremo una soluzione"

Al Parco Nazionale del Circeo ben 350 daini rischiano di essere abbattuti a causa del sovraffollamento e della riproduzione poco controllata degli anni precedenti.

A occuparsi della vicenda è l’inviato di "Striscia la Notizia", Jimmy Ghione, che ha raccolto le proteste dei cittadini: "I daini sono qui dal 1953, nessuno ha mai fatto nulla per evitare il sovraffollamento e ora cercano la soluzione più facile che è la fucilazione", dichiara il giornalista Piero Vigorelli, anche lui in prima linea in difesa degli animali.

Sulla questione viene poi interpellato Antonio Ricciardi, presidente dell'Ente Parco Circeo, che assicura che non verranno usate armi da fuoco per uccidere gli animali: "Il problema qui è solo quello del contenimento, la soluzione è quella che studieremo insieme in questi giorni con le istituzioni, con gli istituti di ricerca e con il ministero dell’Ambiente".