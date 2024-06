Morto il cane maschio più alto del mondo, aveva solo tre anni

Il 13 giugno il Guinness World Records ha pubblicato un'intervista con i Wolfe che raccontavano di come il cane si comportasse in casa senza avere la minima idea della sua enorme mole. I proprietari avevano rivelato che Kevin, dal nome del protagonista della serie di film "Mamma ho perso l’aereo", era “terrorizzato” dall’aspirapolvere. I Wolfe erano anche stupiti di come potesse mangiare fino a 10 tazze di cibo al giorno e mantenersi snello, pur passando gran parte del tempo a sonnecchiare. Quando poteva, l'enorme alano cercava di rubare tutto ciò che trovava di commestibile dai ripiani della cucina, a cui arrivava senza neanche dover alzare il muso. "Kevin era semplicemente un gigante gentile", ha detto Tracy Wolfe a Guinness aggiungendo che "era semplicemente perfetto per noi".