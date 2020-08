Milano, levriero scappa dalla pensione: la padrona vive in auto per cercarlo

Ci sono alcune storie, d'amore incondizionato, che vanno raccontate. Quella di Sakkat, un levriero di quattro anni, e di Rossella è una di queste. Nel mese di luglio la 43enne di Milano ha affidato il suo amico a quattro zampe a una pensione per animali di Marcallo con Casone, nel Milanese, prima di lasciare la città per cinque giorni. Il 22 luglio Sakkat è fuggito. Da allora la sua padrona ha mollato tutto e vive in auto per cercarlo.

La storia - Sakkat è un cane di razza Azawakh, dal carattere molto particolare. Schivo, timoroso, scappa facilmente, perché ha paura di tutto, soprattutto delle persone, tranne di Rossella con cui ha un rapporto simbiotico. Da sempre coccolato, accudito e amato, non è la prima volta che viene affidato a questa pensione, di cui la donna si fidava, perché gli operatori conoscevano le problematiche del suo levriero. Gli accordi erano: mai farlo uscire dal suo box, dove lei lo aveva posizionato, perché Sakkat faceva solo quello che Rossella riusciva a fargli accettare con coccole e attenzioni.

Lo scorso 22 luglio, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse per una distrazione, il cane è stato fatto uscire dal suo box e in pochi minuti si è allontanato a tutta velocità, spaventato da chissà che cosa. Del resto i levrieri sono animali velocissimi e la razza di Sakkat può raggiungere i 64 km/h. Per lui è stato facilissimo fare perdere le sue tracce.

La decisione - Non appena scoperto l'accaduto, Rossella è rientrata di corsa a Milano e da allora ha mollato tutto, è salita sulla sua auto e ha iniziato una vita da nomade per cercare Sakkat, perché sa che è là fuori da solo, spaventato e ha tanto bisogno dell'amore della sua padrona e di tornare nel suo habitat. Alcuni amici l'hanno raggiunta dalla Toscana per darle un aiuto in questa ricerca che prosegue, giorno e notte, da oltre tre settimane. Al momento questa storia d'amore incondizionato non ha ancora avuto un epilogo felice. La speranza è che lo possa avere presto, come in ogni fiaba che si rispetti.