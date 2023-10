Meduse capovolte, esemplari unici che pungono senza contatto

"Punge" in acqua, senza che ci sia il contatto.

Si tratta di Cassiopea Xanachama, conosciuta anche come medusa capovolta. Questa specie particolare senza tentacoli vive a pancia in sù e produce tonnellate di muco appiccicoso in cui intrappola le prede. Il veleno secreto si diffonde nell'acqua ed è pericoloso anche per l'uomo perché provoca prurito e fastidio anche a distanza. Lo rivela uno studio pubblicato su Communications Biology e realizzato da Cheryl Ames, biologa marina presso il National Museum of Natural History insieme a un gruppo di ricercatori dell’Università del Kansas e dello United States Naval Research Laboratory.