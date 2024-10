Il magnate indiano Ratan Tata lascia la sua eredità al cane Tito

Come è consuetudine in India, l’uomo d’affari, che non si è mai sposato né ha avuto figli, avrebbe dovuto lasciare il suo patrimonio, valutato circa 91 milioni di sterline, ai suoi fratelli. In India è raro che agli animali domestici e alla servitù venga assegnata una somma così generosa, poiché la ricchezza generalmente viene mantenuta all’interno delle famiglie.



Invece, nel suo testamento, Tata ha specificato le disposizioni per fornire "cure illimitate" al suo amato animale domestico, al suo fianco fino alla sua morte. L'amore per gli animali era tale che i portieri della sede del gruppo avevano l'ordine di non allontanare mai un animale randagio. Secondo quanto affermato da Suhel Seth, amico del defunto magnate, un'ingente somma sarebbe stata destinata anche all'ex maggiordomo e al cuoco di Tata, entrambi sulla cinquantina, che ora si prendono cura di Tito. Seth si è rifiutato di rivelarla ma ha affermato: "Non dovranno mai più lavorare e saranno molto ben accuditi" ha detto al Times. Per coloro che lo conoscevano bene, conclude, le disposizioni testamentarie del magnate non sono state una sorpresa: "Questo testamento non è una dichiarazione di ricchezza" ma un "gesto di gratitudine per la gioia e le cure" che gli sono state date dai suoi animali domestici e dai due più cari aiutanti.