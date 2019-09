Londra, una famiglia di gorilla svela i vincitori della lotteria inglese

Una famiglia d'eccezione ha rivelato i vincitori della lotteria inglese. Il compito è stato affidato a un branco di gorilla che allo zoo di Londra ha dato il singolare e fortunato annuncio. In palio per i vincitori 30mila sterline.



Dal filmato si vede il momento in cui i sei gorilla hanno sfilato un drappo di tessuto dall'insegna che mostrava il codice vincente. L'istallazione è stata allestita nel recinto degli animali e l'iniziativa è stata organizzata per la giornata mondiale del gorilla che si celebra il 24 settembre. "Sono mammiferi molto intelligenti e curiosi - ha dichiarato lo staff dello zoo - è stato bello vederli all'opera".