Londra, cucciolo di pinguino viene adottato da due "mamme"

Una coppia di pinguini dello stesso sesso ha adottato un cucciolo della loro specie. E’ successo all’acquario “Sea life” di Londra. Le due femmine, Marama e Rocky, sono una coppia "fissa" da 5 anni e sono state scelte per prendersi cura del piccolo concepito da altri due pinguini. La pratica di separare il cucciolo dalla madre biologica è molto frequente. Spesso capita quando una femmina cova più di un uovo sano. Per evitarle lo stress di accudire più figli, uno dei due viene dato in “affido”. Marama e Rocky sono molto unite e per questo la scelta è ricaduta su di loro