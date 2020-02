Lo strano sodalizio tra coyote e tasso: eccoli compari di... caccia

Complici e inseparabili appaiono la volpe e il tasso in una battuta di caccia notturna. Lei, agile e saltellante; lui, lento e goffo: ecco lo strano sodalizio per la prima volta ripreso a San Francisco e diffuso sulle pagine social di Peninsula Open Space Trust / Pathways for Wildlife. I due animali, così diversi per forma e aspetto, in pochi frame si mostrano affiatati e pronti a tutto nella lunga notte urbana californiana.