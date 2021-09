Liverpool, raro cervo bianco a spasso per la città: la polizia lo uccide | "Pericoloso per automobilisti e pedoni"

Facebook / Dominic Dyer

Abbattuto in strada perché pericoloso per automobilisti e pedoni. E' questa la sorte che è toccata a un raro esemplare di cervo bianco, che nella notte si era spinto fino alla città di Bootle, vicino Liverpool. Fattosi giorno, è stato avvistato e ripreso mentre vagava per i viali ed è subito scattato l'allarme. La polizia si è messa al suo inseguimento e ha preferito ucciderlo, invece di catturarlo o seguire le indicazioni della Rspca (Società per la protezione animali britannica) per riportarlo nel suo ambiente. Ed è scoppiata la polemica.