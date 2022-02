Letargo già finito per Juan Carrito? L'orso ribelle riappare sulle piste da sci di Roccaraso

Da video

Le prove sono inconfutabili: Juan Carrito è tornato e con lui i video su Facebook. L'ultimo avvistamento dell'orso marsicano "ribelle", un esemplare di due anni noto in Abruzzo e non solo per le sue scorribande nei centri abitati, l'ultima in una pasticceria, è stato filmato nel weekend vicino alle piste da sci di Roccaraso (L'Aquila). Per quest'orso particolarmente confidente, costantemente monitorato dai carabinieri forestali attraverso il radiocollare, il Parco Nazionale d'Abruzzo aveva deciso il trasferimento in alta montagna per permettergli il letargo e l'allontanamento dai centri abitati che frequentava. Ma, con il risveglio, l'animale è tornato alle sue vecchie abitudini.