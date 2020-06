Le distruggono le uova, cigno femmina muore di "crepacuore"

Prima dei vandali, a colpi di pietre, hanno distrutto 3 delle sue sei uova, poi dei cani randagi ne hanno mangiate altre due. Ad acuire il dolore, anche l'abbandono del compagno che, pare per il troppo stress, se ne è andato. Alla fine l'esemplare di cigno femmina che viveva lungo il canale di Manchester a Kearsley, in Gran Bretagna, è morto di "crepacuore". E' quanto sostengono alcuni attivisti per la fauna selvatica: "Probabilmente è morta per il cuore spezzato dopo aver perso le sue uova e il fedele compagno volato via", ha spiegato infatti Sam Woodrow.