Indonesia, capodoglio trovato morto: aveva sei chili di plastica nello stomaco

Dwi Suprati, una coordinatrice locale del Wwf, ha spiegato che non è possibile determinare se la morte del capodoglio sia stata dovuta alla plastica o no, dato lo stato di decomposizione della carcassa. Un episodio simile era avvenuto a giugno in Thailandia, dove una balena era stata trovata morta con centinaia di sacchetti di plastica nello stomaco. Il Sud-est asiatico, dove una coscienza ambientalista è ancora ai primordi, è una delle regioni al mondo maggiormente responsabili della presenza di plastica nel mare. Secondo la rivista Science, in uno studio pubblicato lo scorso gennaio, l'Indonesia è il Paese che dopo la Cina inquina di più gli oceani con rifiuti di plastica.