Indianapolis, tragedia allo zoo: la leonessa uccide il leone, avevano tre cuccioli

Lo zoo di Indianapolis non ha più il re: è morto e a ucciderlo è stata la regina. Zuri, una leonessa di 12 anni, ha ammazzato il suo "compagno" di 10 anni Nyack: il leone è morto per soffocamento. I due hanno vissuto nello stesso recinto per 8 anni e nel 2015 avevano avuto insieme tre cuccioli. Nel momento dello scontro, lo staff della struttura ha cercato di intervenire per separarli, ma senza riuscire a salvare il leone dalla furia di Zuri.