La lotta ai bracconieri e alla deforestazione per far spazio alle piantagioni illegali per la produzione di olio di palma sull'isola di Sumatra, in Indonesia, ha - suo malgrado - un nuovo simbolo, Hope, l'orango salvato dai veterinari del Sumatran Orangutan Conservation Programme. Sul suo corpo sono stati contati 74 pallini sparati con fucili ad aria compressa, alcuni hanno gravemente lesionato i suoi occhi rendendola cieca. E' stata trovata in queste condizioni nella foresta insieme al suo cucciolo di 4 settimane, che, invece, non ce l'ha fatta.