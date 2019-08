Il cane con i baffi alla Dalì si chiama Salvador Dolly e cerca casa

Per quei baffi disegnati alla Dalì, il nome è Salvador Dolly. Così è stata ribattezzata una cucciola trovata abbandonata con i suoi fratelli dai volontari dell'associazione Hearts & Bones Rescue di Dallas, in Texas. La loro speranza è che questa curiosa caratteristica sul muso della cagnolina posso permetterle di far breccia quanto prima nel cuore di colui che sarà il suo padrone. La caccia a una famiglia per Salvador Dolly è scattata via social.