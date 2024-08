Hong Kong festeggia la nascita di due gemellini di panda gigante

A differenza degli accordi di leasing con altri Paesi, i panda inviati dal governo centrale a Hong Kong possono rimanere lì, così come la loro prole. "Il settore può cogliere l'opportunità per sviluppare l'economia del panda," ha detto il parlamentare che si occupa del settore turistico, Perry Yiu, ai media locali. L'obiettivo è attrarre turisti a Hong Kong, riportando soprattutto quelli provenienti dalla Cina continentale. Il settore ha subito un duro colpo nel 2019 a causa delle grandi manifestazioni pro-democrazia. Successivamente, tra il 2020 e il 2022, le visite sono precipitate a causa delle restrizioni ai confini per la pandemia. Il Consiglio del Turismo ha previsto 46 milioni di visitatori per quest'anno, un aumento del 30% rispetto all'anno scorso, ma ancora inferiore del 30% rispetto al numero del 2018. Per questo e non solo Hong Kong festeggia la nascita dei due cuccioli di panda.