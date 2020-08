Giornata internazionale del cane, nelle famiglie italiane 7 milioni di migliori amici a quattro zampe

Si celebra oggi, 26 agosto, la Giornata internazionale del cane , arrivata alla 16esima edizione. Nata negli Stati Uniti su iniziativa di Colleen Paige, sostenitrice del benessere animale, la Giornata serve a celebrare tutte le razze, miste e pure, che sono fonte di benessere psicologico e fisico per l'uomo, ma anche per sensibilizzare la persone sul numero di cani che andrebbero adottati ogni anno dai canili . Secondo il Censis, nelle case degli italiani ci sono 7 milioni di migliori amici a quattro zampe.

Per l'occasione le più importanti associazioni del settore ricordano che gli alimenti per questi animali d'affezione e le prestazioni veterinarie sono gravati da un'aliquota Iva al 22%, al pari di un bene di lusso. "Un carico fiscale importante che ricade direttamente sulle famiglie italiane, incompatibile con l'impoverimento post-emergenza - ha osservato l'associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia che, con altre organizzazioni, ha chiesto al governo e al parlamento che, al primo provvedimento utile, gli alimenti per cani e gatti e le prestazioni veterinarie vengano permanentemente collocati in fascia Iva agevolata al 10%, la stessa dei medicinali veterinari.

Uno studio condotto da Swg per Ca' Zampa, gruppo di centri per il benessere degli animali domestici, rivela che il 37% di coloro che possiedono un cane lo considera al pari di un figlio. Il 12% si sente persino più compreso dai propri animali che da figli. Un rapporto della Fondazione Affinity ha invece rilevato che un cane migliora il benessere, soprattutto tra i bambini e gli over 65.