Genova, nasce la prima azienda in Italia che divide gli utili con gli animali

Un'azienda "in mano" agli animali non sarà più solo fantasia. L'Almo Nature, società genovese produttrice di alimenti per cani e gatti, dividerà i suoi profitti esclusivamente con gli amici a quattro zampe. Un caso unico in Italia, reso possibile grazie a una battaglia legale intrapresa dal proprietario dell'impresa, Pier Giovanni Capellino. Dopo mesi di attesa, l'Agenzia delle Entrate ha dato il suo via libera al progetto.