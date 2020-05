Gb: si addestrano cani per trovare i contagiati da coronavirus

In Gran Bretagna è in via di definizione un piano per l'addestramento di cani per intercettare i sintomi di contagio da coronavirus negli umani. I cani, secondo il tabloid Guardian, sono stati già addestrati con successo per individuare gli odori di alcuni tipi di cancro, di malaria e Parkinson e un nuovo studio valuterà se i labrador o i cocker spaniel possano fare lo stesso per il Covid-19. Tre gli istituti di ricerca coinvolti nell'operazione.