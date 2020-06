Gb, cucciolo di cane ingoia un bastone di 25 centimetri: salvato in extremis

"E' stato un miracolo che quel bastone di legno di 25 centimetri non abbia perforato organi vitali e causato lesioni letali". Hanno commentato così i veterinari della PDSA Pet Hospital di Southampton, in Gran Bretagna, il salvataggio in extremis di Rocky, un cucciolo di cane di 9 mesi che giocando al parco con la sua padrona, Joanna, aveva ingoiato quel legnetto che gli era stato tirato dalla donna. Un'ora di intervento per estrarre il corpo estraneo dallo stomaco del simil jack russel. "Non giocate con i bastoni con loro, possono essere molto pericolosi", è l'appello dei medici.