Treviso, dodici gattini abbandonati in un container | L'appello degli animalisti: "Sono dispersi, aiutateci a trovarli"
I piccoli sono stati liberati da alcuni passanti e sono fuggiti nella vegetazione. Oipa: "Non catturateli autonomamente, contattateci e segnalateci eventuali avvistamenti"
Nella mattinata di sabato 8 agosto dodici gattini sono stati ritrovati all'interno di un container di rifiuti vicino a un supermercato a Oderzo, in provincia di Treviso. I piccoli sono stati liberati da alcuni passanti attirati dai miagolii, e poi sarebbero fuggiti nella vegetazione adiacente. Ora sono dispersi.
L'appello degli animalisti: "Aiutateci a trovarli"
I volontari di Oipa Treviso (Organizzazione internazionale protezione animali) ha lanciato un appello: "Se vedete dei gatti che potrebbero essere quelli coinvolti in questa vicenda, non cercate di inseguirli o catturarli autonomamente: contattateci e segnalateci l'avvistamento, così da permetterci di intervenire nel modo più sicuro possibile. Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportare questi animali al sicuro".
"Le nostre guardie zoofile Oipa Treviso sono state contattate per questo caso e sono prontamente intervenute sul posto insieme alla polizia locale. Al nostro arrivo, però, nel luogo non era presente alcun gatto. I gatti, infatti, erano stati liberati il giorno precedente da alcune persone che, dopo aver sentito i loro miagolii, avevano aperto il container. Gli animali si sono quindi dispersi sul territorio e, al momento, non sono più stati avvistati", spiega l'organizzazione.
Poi, una puntualizzazione: "Se fossimo stati avvisati nel momento in cui i gatti sono stati trovati, avremmo potuto recuperarli subito. Le nostre guardie zoofile hanno informato le persone che abitano nelle case vicine, chiedendo loro di contattarci immediatamente nel caso in cui dovessero avvistare uno o più di questi animali".