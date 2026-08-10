Treviso, dodici gattini abbandonati in un container | L'appello degli animalisti: "Sono dispersi, aiutateci a trovarli"

"Le nostre guardie zoofile Oipa Treviso sono state contattate per questo caso e sono prontamente intervenute sul posto insieme alla polizia locale. Al nostro arrivo, però, nel luogo non era presente alcun gatto. I gatti, infatti, erano stati liberati il giorno precedente da alcune persone che, dopo aver sentito i loro miagolii, avevano aperto il container. Gli animali si sono quindi dispersi sul territorio e, al momento, non sono più stati avvistati", spiega l'organizzazione.