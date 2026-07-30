© Afp
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Una buona notizia nella tragedia post sisma che sta vivendo il Giappone. Venticinque gatti, rimasti intrappolati all'interno del centro commerciale devastato dall'esplosione a seguito del forte terremoto avvenuto sull'isola di Kyushu, sono stati tratti in salvo. Lo ha annunciato il gestore del locale che li ospitava, suscitando grande sollievo sui social media. Momo, Kohaku, Tango e Shandy (un gatto delle foreste norvegesi) erano assieme a altri felini ospiti del Cat Cafe Moff, una caffetteria a tema, dove i clienti possono interagire con gatti che girano liberamente, situata al piano terra del centro commerciale Aeon di Kashima.
Durante il sisma il centro commerciale era stato evacuato, ma quando i dipendenti erano rientrati per recuperare i gatti una forte esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, aveva squarciato l'edificio, e il personale si era dovuto allontanare per mettersi in salvo.
© Withub
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Con il permesso dei vigili del fuoco e della polizia il responsabile del Moff è rientrato nell'edificio e ha tratto in salvo tutti i 25 gatti, tutti illesi. Gli animali sono arrivati sani e salvi nella città di Hiroshima, nel Giappone occidentale, dove la società possiede un altro cat café.