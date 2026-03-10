Savona, soccorso gabbiano in coma etilico: "Ha alzato troppo... l'ala"

Un gabbiano immobile in mezzo alla strada, a Savona, apparentemente morente. Spostato in un'aiuola a bordo strada per evitare che venisse investito e poi la chiamata all'Enpa. "Quando siamo arrivati - raccontano in un lungo post su Facebook i soccorritori, - l'animale era in stato di coma e ci siamo accorti subito di qualcosa di insolito: la bocca era piena di mollica di pane e proveniva un forte odore di vino fermentato". Al gabbiano è stata fatta allora una lavanda gastrica ed è stato ricoverato sotto flebo. "Durante la notte - riferiscono ancora gli animalisti - ha alternato momenti molto strani: fasi di agitazione ed euforia, come se volesse scappare, seguite da momenti di coma profondo. Un quadro compatibile con una intossicazione da etanolo". La mattina dopo, il gabbiano è apparso "vigile, reattivo e decisamente più in forma, anche se ancora un po' debole". "Ha alzato un po' troppo l'ala", scherzano alla fine i volontari dell'associazione, passata la paura per le sorti del volatile.