Usa, procione ubriaco trovato svenuto in un negozio di liquori in Virginia

Il piccolo intruso ha causato danni nel locale chiuso prima di crollare nel bagno
© grok/x
Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori della Virginia durante il fine settimana, riuscendo a bere dagli scaffali più bassi mentre il locale era chiuso. Il personale, arrivato sabato mattina, lo ha trovato svenuto accanto al water del bagno. Gli operatori del controllo animali riferiscono che, dopo alcune ore, l’animale si è ripreso senza mostrare ferite ed è stato successivamente rilasciato nel suo habitat.
L’irruzione è avvenuta ad Ashland: il mammifero si è introdotto nel negozio nelle prime ore del mattino, raggiungendo la zona dove erano conservati scotch e whisky. La sua azione ha provocato diversi danni, con bottiglie rotte, alcol versato e una mattonella del soffitto crollata. A intervenire è stata l’agente del controllo animali Samantha Martin, che ha raccontato la sua simpatia per questi animali. "A me personalmente piacciono i procioni", ha dichiarato. "Sono creaturine molto buffe. È caduto attraverso una delle mattonelle del soffitto e ha iniziato una vera e propria incursione, bevendo tutto". Martin ha spiegato di aver accompagnato l’animale al rifugio, ammettendo di aver affrontato l’episodio con un sorriso: "Un altro giorno nella vita di un agente del controllo animali, immagino", ha detto.
L’Animal Protection and Shelter della contea di Hanover ha confermato che il procione si è completamente ristabilito. In una nota ufficiale, il servizio ha precisato: "Dopo qualche ora di sonno e senza alcun segno di ferita (a parte forse una sbornia e pessime scelte di vita), è stato rilasciato in sicurezza nel suo ambiente naturale, sperando che abbia imparato che scassinare non è la soluzione".