Usa, procione ubriaco trovato svenuto in un negozio di liquori in Virginia

L’irruzione è avvenuta ad Ashland: il mammifero si è introdotto nel negozio nelle prime ore del mattino, raggiungendo la zona dove erano conservati scotch e whisky. La sua azione ha provocato diversi danni, con bottiglie rotte, alcol versato e una mattonella del soffitto crollata. A intervenire è stata l’agente del controllo animali Samantha Martin, che ha raccontato la sua simpatia per questi animali. "A me personalmente piacciono i procioni", ha dichiarato. "Sono creaturine molto buffe. È caduto attraverso una delle mattonelle del soffitto e ha iniziato una vera e propria incursione, bevendo tutto". Martin ha spiegato di aver accompagnato l’animale al rifugio, ammettendo di aver affrontato l’episodio con un sorriso: "Un altro giorno nella vita di un agente del controllo animali, immagino", ha detto.