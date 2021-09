16 settembre 2021 11:40

Romania, i cani in cerca di casa sfilano in braccio ai calciatori del campionato nazionale

Trasferire un canile in uno stadio da calcio? È questa l'idea quanto meno originale che hanno avuto in Romania per aiutare i cani randagi a trovare una casa e degli umani che si prendano cura di loro. Qui, la Lega calcio ha avviato con Protectia Animalelor CJ Ilfov - associazione della capitale che si occupa di salvataggio di animali - il progetto Fill the gap in your life (Riempi il vuoto nella tua vita), per dare un contributo concreto al problema del randagismo, che nel Paese è stato spesso in passato affrontato con soluzioni drastiche e non sempre attente ai diritti degli animali.

Il progetto - Ad ogni partita del campionato di prima divisione, i calciatori faranno la loro comparsa in scena con in braccio i cuccioli in cerca di una casa. I cani, provenienti dal canile pubblico di canile pubblico di Brănești - comune del distretto di Ilfov nei pressi di Bucarest - avranno al collo un foulard con su scritto il loro nome. L'obiettivo è quello di dare loro visibilità nella speranza che gli spettatori possano notarli e decidere di prenderli con sé. In quel caso potranno infatti rivolgersi direttamente all'associazione e avviare tutte le pratiche necessarie all'adozione.