04 settembre 2022 08:52

Roma, lascia il cane sul balcone senza acqua e cibo e va in vacanza: denunciato

Era andato in vacanza e aveva lasciato per giorni sul balcone il suo cane, senza cibo né acqua. Solo grazie ai vicini il cucciolo si è salvato: lo hanno nutrito calando i viveri in un cestino e hanno allertato le Guardie Zoofile Noorsa, che sono intervenute sul posto. E' accaduto a Roma. Il cane, visibilmente magro e disidratato, è stato posto sotto sequestro giudiziario e portato al canile di Muratella, mentre il proprietario è stato identificato e denunciato per abbandono di animale. Quando l'uomo è arrivato nel suo appartamento, dopo la segnalazione da parte della Guardie Zoofile, è stato aggredito dai vicini: solo l'intervento dei carabinieri lo ha salvato dal linciaggio.