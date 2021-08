04 agosto 2021 15:36

La regina Elisabetta lancia una linea... di biscotti per cani

La regina Elisabetta, grande amante dei quattrozampe, ha lanciato una linea di biscotti per cani prodotti con la carne della selvaggina e dei cervi dalla sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk. I biscotti, che vengono prodotti localmente, si chiamano Game Bones e sono contenuti in un sacchetto di carta con lo stemma reale. La confezione dice: "Cibo complementare e snack occasionali per cani" e afferma che sono "senza additivi e conservanti", nonché "gustoso" e un "aiuto alla formazione". Contestualmente è stata lanciata una gamma di accessori per cani chiamata "Queen Elizabeth", realizzata in pelle e tweed con la fantasia di Sandringham.