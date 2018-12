Il castoro è tornato in Italia, avvistato nelle campagne friulane dopo 450 anni

Nessuno l'aveva più visto in Italia da quasi cinque secoli fino a quando, a fine novembre, un cacciatore e una guardia forestale regionale hanno notato strane rosicchiature su piccoli alberi e alcune tracce insolite lungo un corso d'acqua del Tarvisano, in Friuli Venezia Giulia. La scoperta è stata segnalata ai ricercatori del progetto Lince Italia e del Museo Friulano di storia naturale di Udine che non hanno avuto dubbi: Dopo avere documentato e seguito il ritorno della lontra solo pochi anni fa, ora è toccato al castoro: "Sembra di essere in Canada", il loro commento. Il grande roditore è tornato spontaneamente in Italia dopo una lunga assenza.