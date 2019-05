clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dalla morte una storia di vita. Tre cerbiatti sono nati prematuri sull'asfalto della B39 a Spira, in Germania. La loro mamma era stata investita, ma prima di spirare ha dato loro la luce, mentre due poliziotti cercavano di soccorrerla. I tre orfani, caricati subito sull'auto di servizio, sono stati consegnati a un centro specializzato in fauna selvatica per le loro cure