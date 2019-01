E morto Boo, il cane più carino del mondo da 16 milioni di follower

È morto Boo, il piccolo pomerania bicolore considerato "il cane più carino al mondo" e diventato star del web nel 2009 insieme a Buddy, il suo migliore amico cane con il quale posava per le foto (deceduto nel 2017). I padroni del cucciolo ne hanno annunciato la scomparsa nella sua pagina Facebook, che conta più di 16 milioni di follower. "È con grande tristezza che vi annunciamo che Boo si è spento nel sonno, ci ha lasciati per raggiungere il suo migliore amico, Buddy - si legge sui social - Ho portato a casa Boo nel 2006 e, allora, è cominciata la più grande, emozionante amicizia di tutti i tempi. Poco dopo la morte di Buddy, Boo ha cominciato a manifestare problemi di cuore. Crediamo che il suo cuore si sia letteralmente spezzato quando Buddy ci ha lasciati. Boo ha provato a farsi forza ed è stato con noi più di un anno ancora. Ma sembra che fosse ormai giunto il suo tempo e sono certo che ritrovarsi in paradiso sia stato per loro il momento più gioioso e felice di sempre”. Infine, la famiglia ringrazia i due cuccioli e augura loro di divertirsi a correre insieme: "Ci mancherete fino al giorno in cui ci incontreremo ancora".