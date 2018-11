E finita la favola di Re Gino: è morto il gatto che aveva le chiavi di Persiceto

Un'intera comunità, quella di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, piange Re Gino, il gatto che aveva le chiavi della città. La sua fine è stata delle peggiori: "investito da un'auto e ritrovato senza vita in un giardino", riportano le cronache cittadine. E il lutto per la sua scomparsa investe tutta la Rete, perché Re Gino era diventato anche una star di Facebook e di Instagram con i suoi 9mila follower. A dare l'annuncio della scomparsa del gatto cittadino, in maniera ufficiale, la pagina Facebook del Comune: "Ciao Gino" con un cuore, le parole di commiato dell'Amministrazione. D'altronde Re Gino in Comune era proprio di casa, tant'è che era stato nominato assessore al Benessere animale