14 giugno 2021 11:25

E' il pechinese Wasabi il cane più bello d'America

Un pechinese di nome Wasabi ha vinto il premio di cane più bello d'America. E' accaduto al Westminster Kennel Club Dog Show. Wasabi l'ha spuntata in una rosa di finalisti che includeva anche un whippet, un bulldog francese, un pastore inglese, un pointer tedesco a pelo corto, un Samoiedo e un West Highland white terrier. Complessivamente, sono entrati in mostra 2.500 cani campioni. Il Westminster Kennel Club Dog Show è considerato l'evento canino più prestigioso della nazione. Ha subito grandi cambiamenti quest'anno a causa della pandemia di coronavirus, trasferendosi da New York per la prima volta dalla sua fondazione nel 1877. Lo spettacolo di quest'anno si è tenuto all'aperto in una tenuta nella periferia di Tarrytown, a giugno invece che a febbraio