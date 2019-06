Dortmund, scoiattolo resta incastrato nel tombino: salvato dai vigili del fuoco

L'intera griglia è stata rimossa dalla strada per permettere che, in un centro veterinario, lo scoiattolo, rimasto incastrato in un tombino di Dortmund (Germania), venisse salvato. Operazioni troppo difficili da fare in loco, anche per i vigili del fuoco: l'animaletto era molto agitato ed è stato impossibile aiutarlo, finché non è stato sedato in clinica. Alla fine il roditore ha riportato solo lievi ferite al collo ed è stato subito rimesso in libertà