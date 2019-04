Cani e gatti in aereo, il servizio extra-lusso per gli amici a 4 zampe (coccole incluse)

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un viaggio in aereo extra-lusso, con tutti i comfort (coccole incluse) per i vostri animali domestici: è quanto offre il servizio 5 stelle di VistaJet, con sede nel Regno Unito. Cani e gatti, ma anche conigli e uccelli, hanno a disposizione su jet privati bocconcini gourmet e ai padroni vengono dati suggerimenti e raccomandazioni sulla destinazione di viaggio. Il servizio si occupa anche delle vaccinazioni e dei permessi necessari e c'è anche la possibilità di quattro settimane di terapia per gli animali che hanno paura di volare.