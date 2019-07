Di trovarsi a nuotare in mare in mezzo alle meduse può capitare, e a volte l'esperienza non è delle più piacevoli a causa delle sostanze urticanti che molti di questi organismi rilasciano. Quello della biologa marina Lizzie Daly e del suo cameraman Dan Abbott al largo della Cornovaglia è stato però un incontro ravvicinato straordinario: a poche centinaia di metri dalla costa i due hanno infatti avvicinato una medusa grande come un uomo. "So che le meduse crescono molto - ha spiegato la biologa postando l'immagine su Instagram - ma non avevo mai visto nulla del genere prima d'ora!".