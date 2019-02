Aiutiamo Nicoletta : dal cimitero a Ischia l appello per il cane che da 10 anni veglia la tomba del padrone

La sua storia ricorda quella leggendaria di Hachiko, ma invece che svolgersi alla stazione, da 10 anni ha come cornice il cimitero di Forio d'Ischia (Napoli). La protagonista è Nicoletta, una meticcia che ora ha 14 anni, e che ogni giorno si accuccia sulla tomba del suo padrone, come raccontato per primo da "Il Golfo". "Nonostante siano passati tanti anni, nel suo cuore - scrive su Facebook il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli - sono ancora vividi i ricordi felici con il suo compagno di vita". "Invitiamo i turisti e i residenti - è l'appello finale - a prendersi cura di lei nella vecchiaia e di non lasciarla sola, così come lei non ha lasciato solo chi l'ha tanto amata"