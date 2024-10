Oceano Pacifico, scoperto un nuovo ecosistema nei fondali

Sfruttando ora i robot sottomarini usati per studiare da vicino fonti di acqua molto calda che si trovano 2500 sotto la superficie del mare e il vascello Falkor i ricercatori sono riusciti per la prima volta a studiare quel che esiste sotto la superficie delle sorgenti idrotermali. Così, hanno scoperto la presenza di molti animali, come i cosiddetti vermi tubo giganti e varie tipologie di lumache. Un mondo finora sconosciuto che dimostra la grande complessità di questi ecosistemi di cui neppure conosciamo ancora l'estensione.