Dopo che l'uragano Irma, nel 2017, ha spazzato via la recinzione della casa che separava il giardino da una zona boschiva, Kerri, che non ha potuto provvedere alla sua riparazione per difficoltà economiche da mamma single, ha raccontato di aver visto entrare di tutto nella sua proprietà, ma mai un alligatore, pur se cosa molto comune in Florida.



"Anche se avvistamenti di alligatori possono verificarsi frequentemente qui - ha aggiunto - né io né i miei vicini ne hanno mai visto uno nella proprietà privata".



"E' vero - ha continuato - vivo in centro ma è ancora un regno selvaggio: ho visto un coyote, un gatto selvatico, serpenti, tartarughe, falchi, gufi, coniglietti... pazzesco".



Certo, dopo il faccia a faccia con l'alligatore, il lieto fine è fortunatamente arrivato, ma resta comunque una preoccupazione: "Spero che i miei figli - ha concluso - non abbiano ora la fobia di fare il bagno in piscina".