Edoardo Stoppa lancia Zampylife: la app che semplifica la vita di animali domestici e proprietari

"Con la profilazione degli animali domestici sulla app riusciamo a dare una mano contro questo fenomeno o comunque arginare illeciti - spiega Stoppa -. Ovvio affinché ciò possa avvenire è necessario che la app abbia una diffusione nazionale. Per questo abbiamo avuto un grosso appoggio da parte delle istituzioni e dal ministero per la promozione. Ci aiuterà ad avere una situazione più chiara sulla qualità di vita degli animali in italia". Per questo "invito tutti a scaricarla: affinché funzioni per proteggere gli animali serve un download nazionale".

Tessera sanitaria ed esami a portata di telefono

Un altro fattore interessante è quello che punta ad alleggerire la vita ai proprietari in merito alla visite dal veterinario, partendo dalla tessera medica che "viene trasferita sulla app dove si inseriscono online i controlli, i referti, tutto il materiale sanitario del tuo cagnolino. E' un grosso aiuto, perché a chi non è capitato di perdere i documenti del cane - osserva il conduttore -? Se c'è un'emergenza spesso non ce l'hai dietro. In questo modo invece è sempre con te, nell'icloud del telefonino. Le persone hanno uno storico di tutto quello che succede al livello sanitario ai loro animali e possono condividerlo attraverso un link con il loro veterinario, anche se il medico di riferimento non si trovasse nella stessa città". Inoltre per i più smemorati, "arrivano le notifiche per esempio per la profilassi in ambito di filaria. L'app ricorda anche le vaccinazioni. Tutte queste funzioni sono utili e importanti".