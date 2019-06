Ecco il canguro rimasto orfano che vive nel marsupio della sua allevatrice

Rilay il cucciolo di canguro, di 4 mesi, è rimasto orfano dopo che la sua mamma è morta di polmonite. Da quel giorno è stato adottato da un allevamento in Inghilterra. Per crescere senza traumi, lontano dal marsupio della madre, Rilay passa le sue giornate in uno zaino peloso.



Il canguro esce dalla sua "casa", solo un'ora al giorno. Frangente nel quale può intrettenersi con gli altri canguri dell'allevamento.