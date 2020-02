Dopo il cane Palla ecco Bombolo: a Policoro cucciolo semidecapitato da un laccio

Dalla Sardegna alla Basilicata: Bombolo come il cane Palla, anche lui semidecapitato da un laccio Facebook 1 di 4 Facebook 2 di 4 Facebook 3 di 4 Facebook 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vagava per le campagne di Policoro, nel Materano: era quello che restava di un cane. Di lui restavano un corpo scheletrico e una testa enorme. Emanava un odore fetido: quel collare serrato intorno al collo era diventato il suo cappio e lo stava decapitando lacerando le carni infette e putride. Finché un volontario del canile cittadino non l'ha catturato e portato in un centro veterinario per le cure. E' drammatica la storia di Bombolo, cucciolo di pitbull abbandonato in Basilicata a un triste destino. Storia che ricalca molto da vicino quella del cane Palla che rinasceva, giusto tre anni fa, grazie alle terapie della clinica veterinaria Due mari di Oristano, in Sardegna, e oggi testimonial contro i maltrattamenti sugli animali.