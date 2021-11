Donò beni per un milione di euro al Comune Empoli, l'amministrazione costruirà un gattile

Dopo una lunga trafila burocratica, il Comune di Empoli potrà realizzare le volontà di Rina Nuti, grande amante degli animali, deceduta nel 2016. La donna lasciò beni immobili e denaro per un milion e di euro al Comune a condizione che fossero impiegati per la costruzione di un rifugio per gatti e per cani abbandonati . L'amministrazione potrà iniziare a usare i primi 13mila euro.

Questa somma sarà utilizzata per la gestione ordinaria del cosiddetto "gattile" e, in particolare, sarà usata a parziale copertura delle spese sostenute per l'accudimento e la cura della colonia felina gestita nel gattile di via Maiorana da un'associazione.

Ma "è solo l'inizio dell'utilizzo di questo lascito secondo le volontà della nostra concittadina - spiega l'assessore all'ambiente Massimo Marconcini - appena abbiamo avuto nelle nostre disponibilità parte dell'eredità abbiamo pensato a cederla e a sostenere le volontarie dell'associazione. Ma non finisce qui, i prossimi provvedimenti di programmazione comunali sono volti ad attuare le volontà della defunta, almeno con le somme subito disponibili. Nel piano delle opere pubbliche, nell'anno 2023, è previsto il nuovo gattile. Il Comune ha stimato in circa 300mila il progetto totale.

Come sappiamo aveva chiesto anche la realizzazione di un canile, che a Empoli c'è già da anni ed è stato anche oggetto di ampiamenti e miglioramenti. Continueremo a migliorarlo e manutenerlo grazie alle risorse del lascito che prevede anche quattro o cinque immobili messi nel piano delle alienazioni. Se e quando saranno venduti, le relative risorse saranno utilizzati per ulteriori interventi. Ricordo che si tratta di somme vincolate e che seguiremo tutte le volontà della concittadina. Si tratta di un gesto molto importante. Le associazioni che gestiscono le due strutture sapranno utilizzare questi denari con grande passione e amore per i loro animali".